Объем производства колоколов на Урале за год впервые снизился в 1,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Объем производства колоколов на Урале в 2016 году снизился в 1,5 раза в сравнении с 2015 годом. В минус уральские производители ушли впервые за последние 25 лет, сообщил корреспонденту ТАСС Николай Пятков, руководитель единственного в Свердловской области предприятия по производству колоколов.

"Если в 2007 году мы отливали колоколов столько, сколько во всем мире, то в 2016 году впервые за 25 лет произошло существенное снижение объемов. В прошлом году мы отлили около 60 тонн колоколов, что в 1,5 раза меньше в сравнении с 2015 годом", - сказал Пятков. Сейчас из четырех недель в месяце работники предприятия работают 1,5 недели - остальное время производство простаивает.

По его словам, отлив колокола в несколько тонн стоит 6 млн рублей, небольшие колокола мастера отливают за 1000-1300 рублей за килограмм. "Мы изготавливаем в год два набора колоколов для Екатеринбургской метрополии, еще 90 наборов для остальных регионов России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья", - добавил собеседник агентства.

Ранее мастера из Каменска-Уральского, где расположено предприятие, получили несколько крупных заказов. В частности, они изготовили колокол "Александр Невский" для Александро-Невской лавры в Санкт Петербурге, еще один большой колокол был отлит для одного из монастырей Чувашии.

Работа "на поповской почте"

Пятков отметил, что снижение объемов связано со специфичностью российского рынка колоколов. "Еще в дореволюционной России церковь не оплачивала изготовление колоколов, за их отливку платили спонсоры. Ситуация с того времени нисколько не поменялась. Сейчас многие предприятия оказались в сложной экономической ситуации, поэтому на просьбу батюшек оплатить изготовление колоколов бизнесмены отвечают отказом, следовательно, простаивает наше производство", - сказал Пятков.

По его словам, при строительстве или реконструкции храма колокола заказывают в последнюю очередь.

"К нам приходят после того, как уже отреставрирован или построен храм. Ни в одной смете строительства храма, с которой мы сталкивались, не было предусмотрено изготовление колоколов. Так, например, их изготовление не было указано в смете строительства Храма-на-Крови в Екатеринбурге, для которого мы выполняли крупный заказ", - отметил Пятков.

По его словам, в РПЦ нет четкой схемы заказа колоколов.

"Если священник знает, какие колокола лучше звучат, там он их и заказывает. По сути, мы работаем на "поповской почте". В РПЦ нет специалистов, которые централизованно размещали заказы на производство колоколов и указывали потенциальных изготовителей. Мы работаем через звонарей, священнослужителей, которые знают о нашем существовании и идут к нам, но иногда мы, например, не знаем о крупных заказах, которые есть в других регионах, так как звонари там работают с другими производителями", - пояснил Пятков.

По его словам, сейчас в России работает минимум четыре производителя колоколов. "Никто свои объемы производства не показывает из-за ужесточившейся конкуренции в связи с непростой экономической ситуации на этом рынке", - сказал Пятков.

От заказа к заказу

По его словам, сейчас производители живут от заказа к заказу. Например, предприятие планирует изготовить колокола для будущего храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. "Правда, пока еще даже проекта храма нет, но мы ждем. Последний нашим крупным заказом для Екатеринбурга было изготовление колоколов для храма Большой Златоуст, который был освящен несколько лет назад", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что храм Святой Екатерины появится в Екатеринбурге к 300-летию города - к 2023 году. Организаторами строительства являются "Уральская горно- металлургическая компания" (УГМК) и "Русская медная компания" (РМК). Одним из наиболее вероятных мест расположения является акватория городского пруда рядом со спортивным комплексом "Динамо". По данным инициаторов строительства, это будет собирательный образ Собора Василия Блаженного в Москве и храма Спаса-на-Крови в Санкт- Петербурге.

Екатерининский собор был построен на левом берегу реки Исеть в Екатеринбурге при основании города в 1723 году и разрушен в 1930 году. Сейчас на этом месте находится площадь Труда, сквер и памятник основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину.