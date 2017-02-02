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Ученые на Урале успешно расконсервировали клетки, замороженные 12 лет назад

Новости Урала
2 февраля, 11:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, февраля. /ТАСС
В Уральском государственном медицинском университете считают, что успехи в консервации дадут новые возможности для трансплантации органов
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© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) успешно расконсервировали клетки кожи, которые были помещены в холодильник 12 лет назад - в 2005 году, рассказал корреспонденту ТАСС заведующий отделом молекулярных и клеточных технологий УГМУ Олег Макеев. По его мнению, успехи в консервации тканей могут значительно увеличить количество операций по трансплантации органов.

"Образец кожи, который мы взяли у пациентки еще в 2005 году, был помещен в культуральную среду (питательный материал в твердой или жидкой форме, который используют для выращивания клеток вне организма - прим. ТАСС). Уже через полчаса клетки начали расти и делиться", - рассказал сотрудник университета, отметив, что после 12 лет в холодильнике кожа не только жива, но и сохраняет свои функции.

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По словам Макеева, добиться этого удалось при помощи разработанной уральскими учеными новой технологии криоконсервации. "При обычной заморозке вода превращается в лед, и его кристаллы буквально как мясорубка перемалывают все содержимое клетки. Мы предлагаем связывать молекулы воды при помощи газа ксенона, который не дает образовываться кристаллам льда, и клетка остается невредимой", - пояснил Макеев.

По его словам, при таком подходе отпадает необходимость использования жидкого азота, которым традиционно пользуются при криоконсервации. "Температура в минус 196 градусов нам не нужна. Насыщенные ксеноном биообразцы хранятся при температурах обычного холодильника: 3-4 градуса выше нуля", - пояснил Макеев.

Новые возможности для трансплантации органов

По данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру трансплантации ожидают порядка 128 миллионов человек. При этом пересадки органов дожидаются только 8% пациентов. По словам Макеева, запатентованная уральскими учеными технология газовой консервации может спасти тысячи жизней.

"Не каждый орган подходит конкретному пациенту. Иногда нужный донор может находиться за тысячи километров. Длительный перелет - это несколько часов ишемии (снижение кровоснабжения, приводящее к временной дисфункции или стойкому повреждению ткани или органа - прим. ТАСС). В перспективе мы сможем продлить жизнь изъятого органа и довезти его до пациента невредимым", - рассказал Макеев.

Профессор уточнил, что предельный период консервации, при котором ткани сохраняют свои функции, еще предстоит установить. "Мы полагаем, что 12 лет для нашего самого первого образца - это не предел, но здесь речь идет скорее о хранении генетического материала и стволовых клеток. Для трансплантации органов такие сроки не требуются", - пояснил сотрудник медицинского университета.

По его словам, для разных биоматериалов технология газовой консервации пока проработана на разном уровне. "По консервации и трансплантации кожи мы прошли стадию испытания на животных: нам удалось успешно пересадить кожу, которая провела в холодильнике 24 дня. Для клеток крови технология уже полностью отработана. Это может заинтересовать военных или МЧС. Создать стратегический запас крови еще никому не удавалось", - заметил Макеев.

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