Уральский электрохимический комбинат в 2016 году увеличил прибыль на 11%

В ФАС заявили, что мировая с Apple по делу о ценах на IPhone возможнаЭкономика и бизнес 2 февраля, 11:42
Футболист Нобоа вошел в заявку "Ростова" на Лигу ЕвропыСпорт 2 февраля, 11:36
"Тотальный диктант-2017" пройдет 8 апреляОбщество 2 февраля, 11:34
Не навреди: причины и последствия скандалов вокруг врачейОбщество 2 февраля, 11:33
ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HPЭкономика и бизнес 2 февраля, 11:32
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154Общество 2 февраля, 11:23
Объем производства колоколов на Урале за год впервые снизился в 1,5 разаНовости Урала 2 февраля, 11:19
Компания "Аэрофлот" в июне начнет полеты из Белгорода в МосквуМосква 2 февраля, 11:08
Ученые на Урале успешно расконсервировали клетки, замороженные 12 лет назадНовости Урала 2 февраля, 11:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, Новоуральск, Свердловская область) в 2016 году увеличил чистую прибыль на 11%, сообщили в пресс-службе комбината. Там отметили, что, все запланированные основные показатели, включая договорные обязательства по поставке продукции и услуг, выполнены.
"За 2016 год УЭХК отгрузил продукции и услуг на сумму 22,9 млрд рублей - это выше уровня 2015 года на 7,4%. Чистая прибыль комбината составила 6,4 млрд рублей, прирост к уровню предыдущего года - 11,1%", - говорится в сообщении.
УЭХК - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана и первое в стране предприятие по разделению изотопов урана. Входит в состав топливной компании "ТВЭЛ" Росатома. Занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России, продукция УЭХК закрывает сейчас более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в нашей стране. Работает с 1949 года, являясь одним из первопроходцев атомного проекта в СССР.