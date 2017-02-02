Уральский электрохимический комбинат в 2016 году увеличил прибыль на 11%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, Новоуральск, Свердловская область) в 2016 году увеличил чистую прибыль на 11%, сообщили в пресс-службе комбината. Там отметили, что, все запланированные основные показатели, включая договорные обязательства по поставке продукции и услуг, выполнены.

"За 2016 год УЭХК отгрузил продукции и услуг на сумму 22,9 млрд рублей - это выше уровня 2015 года на 7,4%. Чистая прибыль комбината составила 6,4 млрд рублей, прирост к уровню предыдущего года - 11,1%", - говорится в сообщении.

УЭХК - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана и первое в стране предприятие по разделению изотопов урана. Входит в состав топливной компании "ТВЭЛ" Росатома. Занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России, продукция УЭХК закрывает сейчас более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в нашей стране. Работает с 1949 года, являясь одним из первопроходцев атомного проекта в СССР.