СК направил в суд дело о махинациях с жильем против экс-чиновников Сатки

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший глава города Сатки Челябинской области и двое его подчиненных предстанут перед судом по уголовному делу о незаконном предоставлении 12 квартир родственникам и знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами управления СК РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Саткинского городского поселения Ивана Игнатова, заместителя главы администрации Сергея Дроздова, начальника юридического отдела муниципального учреждения "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ" Юлии Басыровой", - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, в 2014-2015 гг. чиновники изготовили фиктивные копии договоров найма жилых помещений для своих родственников и знакомых, согласно которым, указанные лица с 2006 года жили в аварийном и ветхом жилфонде. На основании этих документов им были предоставлены 12 квартир, приобретенные более чем за 17,2 млн рублей из средств бюджета Челябинской области и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. "Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд", - отметили в СК.