Полиция и ФСБ провели обыски в организации по проведению семинаров на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Полиция и ФСБ Свердловской области провели обыски в организации по проведению платных тренингов и семинаров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"Сыщиками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области во взаимодействии с представителями УФСБ проведен комплекс оперативно-следственных действий в помещениях региональной некоммерческой организации, расположенной в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.
Обыски проводились в рамках ранее возбужденного главным следственным управлением областного полицейского главка уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Незаконное предпринимательство".
"Органами внутренних дел установлено, что основной деятельностью организации является получение прибыли за платные тренинги и семинары. При этом лицензия на осуществление образовательной деятельности у организации отсутствует", - рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его предварительным данным, доход, полученный представителями этой организации, превышает несколько десятков миллионов рублей. Расследование дела продолжается.