Тяжелобольной ребенок успешно доставлен спецбортом МЧС из Москвы в Екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты успешно перевезли спецбортом МЧС тяжелобольного ребенка из Москвы в Екатеринбург, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.
"Самолёт Ан-148 МЧС России, вылетевший с подмосковного аэродрома Раменское, осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного ребенка из Москвы в Екатеринбург для дальнейшего продолжения лечения по месту жительства. В Москве ребенку была оказана высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволили оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета.
"На борту пациента сопровождали медицинские специалисты государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России и всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ. В Екатеринбурге ребенка доставили для специализированного лечения в детскую городскую клиническую больницу", - добавили в пресс-службе.