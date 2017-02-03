Тяжелобольной ребенок успешно доставлен спецбортом МЧС из Москвы в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты успешно перевезли спецбортом МЧС тяжелобольного ребенка из Москвы в Екатеринбург, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.

"Самолёт Ан-148 МЧС России, вылетевший с подмосковного аэродрома Раменское, осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольного ребенка из Москвы в Екатеринбург для дальнейшего продолжения лечения по месту жительства. В Москве ребенку была оказана высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволили оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета.

"На борту пациента сопровождали медицинские специалисты государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России и всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ. В Екатеринбурге ребенка доставили для специализированного лечения в детскую городскую клиническую больницу", - добавили в пресс-службе.