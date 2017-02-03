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Школьники в ЯНАО заразились гепатитом А, завезенным из Таиланда

Новости Урала
3 февраля, 10:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, февраля. /ТАСС
По данным Роспотребнадзора, предположительно, инфекция была завезена с отдыха родителями одного из учащихся гимназии в Новом Уренгое
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Гепатит А, которым заразились ученики и сотрудники гимназии в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), завезен, предположительно, из Таиланда, сообщили корреспонденту ТАСС в ямальском управлении Роспотребнадзора.

Все ранее заболевшие гепатитом А выписаны из больницы.

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"Эпидемиологическое расследование по случаю групповой заболеваемости в гимназии Нового Уренгоя продолжается. Предположительно, инфекция была завезена из Таиланда, где отдыхали родители одного из учащихся данного образовательного учреждения", - уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, всего с диагнозом "гепатит А" зарегистрировано 16 человек: из них девять отправлены на амбулаторное лечение, семеро госпитализированы. Учебное заведение было закрыто на карантин с 12 по 15 января 2017 года. Проверку по данному факту проводит прокуратура ЯНАО.

В понедельник, 16 января, гимназия возобновила работу. Все ученики и педагоги сдали анализы крови на "желтуху", было привито более 500 человек.

Гепатит А - вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Инкубационный период - 28 дней.

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