Школьники в ЯНАО заразились гепатитом А, завезенным из Таиланда

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Гепатит А, которым заразились ученики и сотрудники гимназии в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), завезен, предположительно, из Таиланда, сообщили корреспонденту ТАСС в ямальском управлении Роспотребнадзора.
Все ранее заболевшие гепатитом А выписаны из больницы.
"Эпидемиологическое расследование по случаю групповой заболеваемости в гимназии Нового Уренгоя продолжается. Предположительно, инфекция была завезена из Таиланда, где отдыхали родители одного из учащихся данного образовательного учреждения", - уточнили в ведомстве.
Как ранее сообщалось, всего с диагнозом "гепатит А" зарегистрировано 16 человек: из них девять отправлены на амбулаторное лечение, семеро госпитализированы. Учебное заведение было закрыто на карантин с 12 по 15 января 2017 года. Проверку по данному факту проводит прокуратура ЯНАО.
В понедельник, 16 января, гимназия возобновила работу. Все ученики и педагоги сдали анализы крови на "желтуху", было привито более 500 человек.
Гепатит А - вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Инкубационный период - 28 дней.