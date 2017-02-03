Школьники в ЯНАО заразились гепатитом А, завезенным из Таиланда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Гепатит А, которым заразились ученики и сотрудники гимназии в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), завезен, предположительно, из Таиланда, сообщили корреспонденту ТАСС в ямальском управлении Роспотребнадзора.

Все ранее заболевшие гепатитом А выписаны из больницы.

"Эпидемиологическое расследование по случаю групповой заболеваемости в гимназии Нового Уренгоя продолжается. Предположительно, инфекция была завезена из Таиланда, где отдыхали родители одного из учащихся данного образовательного учреждения", - уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, всего с диагнозом "гепатит А" зарегистрировано 16 человек: из них девять отправлены на амбулаторное лечение, семеро госпитализированы. Учебное заведение было закрыто на карантин с 12 по 15 января 2017 года. Проверку по данному факту проводит прокуратура ЯНАО.

В понедельник, 16 января, гимназия возобновила работу. Все ученики и педагоги сдали анализы крови на "желтуху", было привито более 500 человек.

Гепатит А - вирусное заболевание печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания. Инкубационный период - 28 дней.