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Шесть детей заболели острой кишечной инфекцией в детсаду Екатеринбурга

Новости Урала
3 февраля, 10:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, февраля. /ТАСС
В учреждении выявлены нарушения правил приготовления дезрастворов, требований к мытью столовой посуды, к условиям хранения продуктов и прохождению медосмотров у сотрудников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Шесть детей заболели острой кишечной инфекцией в детском саду Екатеринбурга, причиной заболеваемости стал норовирус. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование случая групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди воспитанников детского сада № 75. С 25 января по 2 февраля поступило 6 экстренных извещений о случаях заболевания острой кишечной инфекцией из 3 групп детского сада. Норовирус второго типа стал причиной заболеваемости детей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в дошкольном образовательном учреждении выявлены нарушения правил приготовления дезрастворов, требований к мытью столовой посуды, к условиям хранения продуктов и прохождению медосмотров у сотрудников. Группы, где зарегистрированы случаи заболеваний, распущены до 6 февраля.

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