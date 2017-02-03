Шесть детей заболели острой кишечной инфекцией в детсаду Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Шесть детей заболели острой кишечной инфекцией в детском саду Екатеринбурга, причиной заболеваемости стал норовирус. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование случая групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди воспитанников детского сада № 75. С 25 января по 2 февраля поступило 6 экстренных извещений о случаях заболевания острой кишечной инфекцией из 3 групп детского сада. Норовирус второго типа стал причиной заболеваемости детей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в дошкольном образовательном учреждении выявлены нарушения правил приготовления дезрастворов, требований к мытью столовой посуды, к условиям хранения продуктов и прохождению медосмотров у сотрудников. Группы, где зарегистрированы случаи заболеваний, распущены до 6 февраля.