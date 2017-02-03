Итоги исследований пыли метеорита "Челябинск" и образцов из Антарктиды представят на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Ученые из России, Финляндии, Чехии и США обсудят особенности кометной пыли метеорита "Челябинск" и впервые представят результаты исследований метеоритов, обнаруженных в прошлом году в Антарктиде, на конференции "Метеориты. Астероиды. Кометы" в Коуровской астрономической обсерватории имени К. А. Бархатовой в Свердловской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

"Эксперты обсудят на конференции взаимодействие осколков метеоритного тела при сверхзвуковом полете в атмосфере, "родителей" метеоритов, современные парадигмы образования звезд в галактике, физические и химические свойства кометной пыли, особенности кометной пыли челябинского суперболида, вековые изменения астероидов и спрогнозируют всплески болидной активности", - отметили в вузе.

Там также добавили, что впервые о результатах исследования метеоритов, привезенных из Антарктиды экспедицией УрФУ, расскажут сами участники поездки. "Мнением о докладах участников поделятся профессор УрФУ Виктор Гроховский, член-корреспондент РАН Борис Шустов и академик РАН Сергей Вотяков", - уточнили в пресс-службе.

Метеоритный отряд

Первая экспедиция по поиску метеоритов на самый южный континент была организована в составе 61-й Российской антарктической экспедиции с 20 декабря 2015 года по 10 января 2016 года на территории Земли Королевы Мод в 100 км от российской станции "Новолазаревская". Всего удалось собрать 103 образца пород для дальнейших исследований, два из которых уже классифицированы как метеориты, им присвоены названия LOM 15001 и LOM 15002. Бюджет экспедиции составил более 9 млн рублей, большую часть из которых на научные разработки предоставил УрФУ.

По словам ученых, анализ метеоритов позволит получить новую информацию о происхождении Вселенной и будущем планеты. Кроме того, уральские ученые собрали образцы голубого льда для исследования космической пыли, которая длительное время накапливалась и хорошо сохранилась в антарктических условиях.

Вторая метеоритная экспедиция была организована УрФУ в этом году, с 1 по 11 января, в пустыню Лут (Иран). Финансирование также обеспечил университет: 566 тыс. рублей было выделено из средств лаборатории НОЦ "Наноматериалы и нанотехнологии" и еще 100 тыс. рублей - из целевого капитала "Физтех" Физико-технологического института УрФУ. Всего в ходе поездки удалось собрать около 12 кг фрагментов, схожих с веществом метеоритов. На данный момент ученые подтвердили внеземное происхождение двух образцов: оба они были найдены на одном небольшом участке местности.

Урал - центр изучения метеоритного вещества

Ранее сообщалось, что в 2017 году в УрФУ может быть открыта первая в РФ магистерская программа по метеоритике. Сейчас специалисты продолжают разрабатывать учебную программу нового направления. Данную программу можно будет развивать в рамках сетевого университета БРИКС, штаб-квартира которого в апреле 2016 года открылась в уральском вузе.

Член комитета по метеоритам РАН, профессор УрФУ Виктор Гроховский ранее отметил, что идея такой программы впервые прозвучала после падения в феврале 2013 года метеорита "Челябинск". Он пояснил, что на базе магистратуры ученые будут заниматься исследованием собранных в экспедициях осколков метеоритов, созданием и использованием аналитических приборов, в том числе для планетарных миссий.

Метеорит "Челябинск" вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск, он вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стекла.