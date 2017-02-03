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Глава челябинского села Баландино обвинена во взяточничестве

Новости Урала
3 февраля, 12:11 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 3, февраля. /ТАСС
По данным следствия, в 2016 году обвиняемая получила 220 тыс. рублей от местных жителей за незаконное предоставление двух земельных участков.
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи предъявили главе села Баландино Красноармейского района Челябинской области обвинение в получении взяток на общую сумму в 220 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

"Следственными органами Следственного комитета по Челябинской области главе Баландинского сельского поселения Красноармейского района Вере Галицковой предъявлено обвинение по статье "Получение взятки". В настоящее время она задержана", - уточнили в управлении. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемая получила взятки от местных жителей за незаконное предоставление двух земельных участков. Расследование уголовного дела продолжается.

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