Глава челябинского села Баландино обвинена во взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи предъявили главе села Баландино Красноармейского района Челябинской области обвинение в получении взяток на общую сумму в 220 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

"Следственными органами Следственного комитета по Челябинской области главе Баландинского сельского поселения Красноармейского района Вере Галицковой предъявлено обвинение по статье "Получение взятки". В настоящее время она задержана", - уточнили в управлении. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемая получила взятки от местных жителей за незаконное предоставление двух земельных участков. Расследование уголовного дела продолжается.