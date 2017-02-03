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UTair планирует на 9% увеличить налет вертолетного парка внутри страны

Новости Урала
3 февраля, 12:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, февраля. /ТАСС
В авиакомпании отметили, что на рынке вертолетных услуг в 2017 году не прогнозируется серьезного роста
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair планирует на 9% увеличить налет вертолетного парка внутри страны в этом году - до 668,8 тыс. часов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"План вертолетного сегмента предусматривает рост объемов работ на вертолетах Ми-8МТВ/АМТ и расширение программы полетов на вертолетах AS-350/355, за счет чего планируется увеличение приведенного налета вертолетного парка внутри РФ на 9% - до 668,8 тыс. часов", - сказали в пресс-службе.

Налет иностранных дочерних вертолетных компаний составит около 40 тыс. часов. В работах по контрактам с крупнейшим заказчиком группы UTair в международном секторе - Организацией Объединенных Наций - будут задействованы 50 вертолетов и 5 самолетов, добавили в пресс-службе.

Там отметили, что на рынке вертолетных услуг в 2017 году не прогнозируется серьезного роста. "Однако крупнейшие заказчики повышают требования к безопасности и качеству услуг, а также увеличивают спрос на современные типы воздушных судов. Благодаря своевременному прогнозированию и инвестированию в обновление вертолетного флота в предыдущие годы, вертолетный сегмент UTair готов к данным тенденциям", - добавили в пресс-службе. Вертолетный парк UTair насчитывает 322 воздушных судна, он состоит из Ми-26Т, Ми-171/Ми-8АМТ, Ми-8МТВ, Ми-8Т, ВО-105, H125 (AS350 B3), AS355 N, Robinson R44, Ка-32.

UTair модернизирует интерьер бизнес-классов 47 самолетов

Авиакомпания к маю планирует модернизировать интерьер бизнес-классов 47 самолетов Boeing 737, а также улучшить меню и сервисы для бизнес-пассажиров. 

"Весной будет запущен проект по модернизации интерьера и обслуживания в бизнес-классе большей части парка самолетов, к маю планируем завершить работы на 47 самолетах Boeing 737", - сказали в пресс-службе, не уточнив объем средств, выделенных на реализацию данной программы.

Там добавили, что в ближайшее время авиакомпания планирует расширить функционал удаленных веб-сервисов и мобильного приложения. "В начале года на рейсах авиакомпании уже была внедрена возможность предварительного заказа питания, а также целый комплекс онлайн-сервисов: покупка дополнительных мест багажа, услуг бизнес-залов, страховых полисов и мест повышенной комфортности", - добавили в пресс-службе.

Стоимость авиабилетов в бизнес-классе обычно в несколько раз превышает стоимость билетов в экономклассе. Так, например, билет из Москвы в Красноярск в бизнес-классе стоит порядка 36 тыс. рублей, а в экономклассе - около 6 тыс. рублей.

Авиакомпания UTair является ядром Группы UTair, которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию ВС, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает более 60 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 160 рейсов авиаперевозчика. Штаб-квартира расположена в Сургуте.

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