Порядка двух тысяч человек посетят Дельфийские игры в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Порядка двух тысяч человек посетят XVI молодежные Дельфийские игры России, которые пройдут с 18 по 23 апреля в Екатеринбурге, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Старт играм будет дан на торжественной церемонии открытия, которая позволит презентовать творческий потенциал региона. Завершит молодежные игры масштабный гала-концерт, участие в котором примут все победители соревнований. Сейчас в регионе идет рассмотрение заявок, поданных на конкурс фирменного знака Игр-2017, результаты будут оглашены 15 февраля", - говорится в сообщении.

По словам председателя исполнительного комитета общероссийской общественной организации "Национальный Дельфийский совет России", сопредседателя организационного комитета Владимира Понявина, в мероприятии будут представлены 30 номинаций. В частности, фортепиано, скрипка, академическое и народное пение.

"Дельфийские игры, безусловно, крупное и статусное событие. Возможность проведения подобного мероприятия рассматривается как честь, это дает возможность позиционировать регион, представив его возможности и продвигая его в информационном пространстве, но самое главное - это позволяет мотивировать молодежь на созидание и реализацию творческих проектов. Кроме того, Дельфийские игры помогают закрепить за Свердловской областью авторитет территории, обладающей ресурсами для проведения столь крупных мероприятий", - приводит департамент слова заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России были проведены первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях соревновались 938 человек, в состав жюри вошли представители 13 стран. В 2014 году был запущен новый формат Игр - Европейские Дельфийские игры, стартовыми состязаниями данного типа стали первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры (Волгоград), в которых приняли участие представители 26 стран. Игры проходят под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.