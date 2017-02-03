Инновационный центр медвуза на Урале будет внедрять биотехнологии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Инновационный центр Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) планирует внедрять современные биотехнологии, сообщил на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС руководитель подразделения Евгений Шуман.
"Учреждено приказом ректора отдельное структурное подразделение вуза - инновационный центр. Ключевым направлением работы является внедрение и поддержка разработок ученых в области биотехнологий. Тем более, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон о клеточных технологиях в РФ. Наша задача - поддержать молодых ученых, профессорско-преподавательский состав, обеспечить им консультации, помочь с грантовой деятельностью", - сказал Шуман.
По его словам, в рамках биотехнологий центр работает с отделом молекулярных и клеточных технологий УГМУ. "В дальнейшем мы будем работать и с другими проектами, однако в настоящее время биотехнологии - наше приоритетное направление", - уточнил он.
Ранее заведующий отделом молекулярных и клеточных технологий УГМУ Олег Макеев рассказал ТАСС, что сотрудникам вуза удалось успешно расконсервировать клетки кожи, которые были помещены в холодильник 12 лет назад - в 2005 году. Добиться этого удалось при помощи разработанной уральскими учеными новой технологии криоконсервации. По мнению Шумана, успехи в консервации тканей могут значительно увеличить количество операций по трансплантации органов.