Циклотронный центр ядерной медицины на Урале будет готовить новые кадры для отрасли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Циклотронный центр ядерной медицины, который запустят на базе Уральского федерального университета (УрФУ) в декабре этого года, будет заниматься не только развитием новых методов ядерной медицины, но и готовить специалистов для этой отрасли. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС кандидат физико-математических наук, директор центра Сергей Бажуков.

"На протяжении четырех лет мы занимаемся созданием циклотронного центра ядерной медицины, который призван решить вопросы обеспечения ранней диагностики онкозаболеваний и других. Здесь будет создано производство изотопов для разных вариантов диагностики организма. Одновременно мы взяли на себя обязательство развернуть лаборатории, которые позволят готовить специалистов для применения уже новых методов на практике", - отметил он.

Бажуков подчеркнул, что в центре также будет проводиться всестороннее исследование и развитие методик. "Это направление продолжает развиваться, прежде всего, в вопросе адресной доставки препарата. Уже закуплено необходимое оборудование, центр откроется в декабре", - добавил он.

По его словам, в дальнейшем центр будет активно сотрудничать и координировать действия с научными организациями и промышленными предприятиями региона, в частности с Институтом органического синтеза Уральского отделения РАН, Уральским государственным медицинским университетом, Институтом реакторных материалов (город Заречный, Свердловская область, входит в ГК "Росатом") и т. д.

Ранее проректор вуза Сергей Кортов отметил, что центр стоимостью 650 млн рублей разместится на площади около 2,5 тыс. кв. м. Проект реализуется за счет бюджетных средств Министерства образования и науки РФ. С помощью циклотрона здесь смогут получать более десятка самых востребованных в медицине короткоживущих изотопов, которые используются в радиофармпрепаратах. Они позволяют проводить раннюю диагностику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.