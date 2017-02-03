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На Урале перевозивший детскую хоккейную команду автобус съехал в кювет

Новости Урала
3 февраля, 13:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, февраля. /ТАСС
Никто из 25 пассажиров не пострадал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Автобус, который перевозил детскую хоккейную команду "Синие камни", съехал в кювет в Свердловской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

"На 184 км автодороги Екатеринбург - Серов водитель 1974 года рождения, управляя автобусом Yutong, допустил съезд в кювет. Транспортное средство перевозило хоккейную команду "Синие камни", которая направлялась из Екатеринбурга в Верхнюю Туру на турнир "Золотая шайба", - сказали в пресс-службе.  В момент ДТП в автобусе находились 25 пассажиров: 18 детей 2000-2003 годов рождения и 10 взрослых (два тренера и восемь родителей).

Там добавили, что организованная перевозка детей согласована, имеются все необходимые документы. Автобус выехал в 6:00 мск из Екатеринбурга.

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