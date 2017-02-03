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Росприроднадзор снял запрет на работу установки "Мечел-Кокса" на Урале

Новости Урала
3 февраля, 13:48 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 3, февраля. /ТАСС
По итогам повторной проверки оборудование признано исправным
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Росприроднадзор отменил запрет на деятельность технологической установки ООО "Мечел- Кокс" (входит в группу "Мечел"), который наложил 1 февраля 2017 года. Решение принято по итогам повторной проверки - оборудование признано исправным, сообщили в пресс-службе предприятия.

"У нас на руках есть определение об отмене запрета на эксплуатацию установки очистки газов "Мечел-Кокса" и снятии с нее пломбы. Этот документ выдан по итогам повторной проверки, которую Росприроднадзор провел в пятницу", - сказала корреспонденту ТАСС сотрудница пресс-службы.

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Инспекторы также проверили то, как завод снижает загрузку производства в период режима неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосфере. "Замечаний нет", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор принял решение о запрете деятельности технологической установки, которую посчитал неисправной, на заводе по производству коксохимической продукции компании "Мечел-Кокс" за выбросы вредных веществ второго класса опасности с превышением допустимых нормативов в атмосферу города Челябинск. "Мечел- Кокс" не согласился с решением Росприроднадзора и решил его оспорить.

"Мечел-Кокс" - челябинский завод по производству коксохимической продукции. Завод обеспечивает производственные потребности предприятий компании "Мечел", а также реализует свою продукцию на рынке.

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