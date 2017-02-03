Суд приостановил работу полигона ТБО на Урале по требованию прокуратуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Суд приостановил работу полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в районе поселка Красный в Свердловской области, где были выявлены многочисленные нарушения, по требованию прокуратуры Свердловской области. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

"По ходатайству прокуратуры в качестве обеспечительной меры наложен запрет на осуществление деятельности по утилизации отходов на полигоне ТБО. Ведомство продолжает надзорные мероприятия в отношении ООО "Торгово-промышленная компания "Благо-С", - говорится в сообщении.

В частности, наложен запрет на осуществление работы с отходами на полигоне (кроме тушения пожара), наложен арест на имущество предприятия, эквивалентное сумме исковых требований (на сумму свыше 154 млн рублей).

Ранее сообщалось, что прокуратура направила исковое заявление в суд к ООО "ТПК "Благо-С" с требованиями о прекращении деятельности компании по эксплуатации полигона твердых бытовых отходов на обозначенном земельном участке, проведении рекультивации участка загрязненных земель лесного фонда, граничащего с полигоном, возмещении в пользу бюджета РФ причиненного ущерба за загрязнение, захламление лесов отходами, бытовым и строительным мусором в размере свыше 154 млн рублей.

По данным пресс-службы, во время проверок сотрудниками прокуратуры Свердловской области установлено, что тление отходов на полигоне продолжается. Из-за недостаточности сил и средств для тушения очагов возгорания у организации прокуратура Свердловской области направила в адрес начальника ГУ МЧС России по региону данные о необходимости принятия мер и подключения подразделений МЧС к тушению огня. "1 февраля оперативной группой пожарно-спасательной части производился выезд на место пожара, в результате чего удалось ликвидировать один из очагов. До настоящего времени горение в полной мере не устранено из-за существенного объема пораженных внутренним огнем отходов, работы продолжаются", - пояснили там.