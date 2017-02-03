Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд приостановил работу полигона ТБО на Урале по требованию прокуратуры

Новости Урала
3 февраля, 14:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, февраля. /ТАСС
Наложен запрет на осуществление работы с отходами на полигоне, а также арест на имущество предприятия
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Суд приостановил работу полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в районе поселка Красный в Свердловской области, где были выявлены многочисленные нарушения, по требованию прокуратуры Свердловской области. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

"По ходатайству прокуратуры в качестве обеспечительной меры наложен запрет на осуществление деятельности по утилизации отходов на полигоне ТБО. Ведомство продолжает надзорные мероприятия в отношении ООО "Торгово-промышленная компания "Благо-С", - говорится в сообщении.

18 января Новости Урала
СК начал проверку по факту возгорания на полигоне ТБО на Урале

В частности, наложен запрет на осуществление работы с отходами на полигоне (кроме тушения пожара), наложен арест на имущество предприятия, эквивалентное сумме исковых требований (на сумму свыше 154 млн рублей).

Ранее сообщалось, что прокуратура направила исковое заявление в суд к ООО "ТПК "Благо-С" с требованиями о прекращении деятельности компании по эксплуатации полигона твердых бытовых отходов на обозначенном земельном участке, проведении рекультивации участка загрязненных земель лесного фонда, граничащего с полигоном, возмещении в пользу бюджета РФ причиненного ущерба за загрязнение, захламление лесов отходами, бытовым и строительным мусором в размере свыше 154 млн рублей.

По данным пресс-службы, во время проверок сотрудниками прокуратуры Свердловской области установлено, что тление отходов на полигоне продолжается. Из-за недостаточности сил и средств для тушения очагов возгорания у организации прокуратура Свердловской области направила в адрес начальника ГУ МЧС России по региону данные о необходимости принятия мер и подключения подразделений МЧС к тушению огня. "1 февраля оперативной группой пожарно-спасательной части производился выезд на место пожара, в результате чего удалось ликвидировать один из очагов. До настоящего времени горение в полной мере не устранено из-за существенного объема пораженных внутренним огнем отходов, работы продолжаются", - пояснили там.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
7
Библиотека им. Белинского за 10 лет направила около 300 млн рублей на модернизацию
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
2
Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram
5
Лукашенко не видит необходимости в создании военной авиабазы РФ в Белоруссии
6
МИД ждет от Reuters пояснений в связи с претензиями по поводу условий работы в РФ
7
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
Темы дня
Реклама