Уральские ученые разрабатывают первую в РФ методику генной терапии для лечения рака

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) разрабатывают первую в России методику генной терапии для лечения онкологических заболеваний. По словам ученых, она имеет ряд преимуществ над существующими методами, рассказал ТАСС заведующий отделом молекулярных и клеточных технологий УГМУ Олег Макеев.

"Основная причина развития онкопатологий лежит в области генетики, и врачебные действия должны быть направлены на наш геном. Поэтому мы работаем в направлении генной терапии, которая предполагает вставку в геном собственных генов. Речь идет о гене Клото, который отвечает за продолжительность жизни и имеет противоопухолевый эффект. Чем старше человек, тем меньше активность этого гена, а после 50 лет ее практически нет, так что мы берем аналог человеческого гена и возвращаем его в наши клетки", - отметил он.

По словам собеседника агентства, генная терапия должна прийти на смену традиционным способам лечения рака: хирургическим операциям, лучевой и химиотерапии. "Опухолевые клетки обладают повышенной жизнестойкостью, но если доставить к ним микрограммы ДНК, которые включают последовательности гена Клото, то от 75 до 83% злокачественных клеток просто разваливается. Мы отработали эту технологию на клетках глиобластомы (наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга - прим. ТАСС), а сейчас ведем исследования и по другим видам тканей", - пояснил Макеев.

Профессор добавил, что технология терапии с использованием гена Клото в настоящее время находится на стадии доклинических исследований. "За рубежом уже появляются препараты на основе других генов, но с геном Клото в ключе онкологии не работал никто, а в нашей стране это вообще первые разработки подобного рода, и мы ожидаем очень хорошие результаты", - подчеркнул Макеев.