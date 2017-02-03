Ученые РФ и ФРГ разработали новый метод оценки степени деградации почвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из университета города Оснабрюка (Германия) разработали новый метод оценки степени деградации почвы, который позволяет оценить, в каком структурном состоянии она находится. Метод уже был апробирован в рамках международного проекта в окрестностях Тюмени, сообщили в пресс-службе вуза.

"Для оценки степени деградации почвы русско-немецким научным коллективом был разработан новый метод, который получил название soil fingerprint code (SFC). Метод позволяет выявить экологическое состояние почвы на основе ее агрегатного состояния. После лабораторного анализа и статистической обработки каждый анализируемый почвенный агрегат получает свой уникальный код, состоящий из химических, физических и биологических показателей", - говорится в сообщении.

По словам заведующего Международной комплексной научно-исследовательской лабораторией по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия ТюмГУ Андрея Юртаева, принимавшего участие в этом исследовании, предлагаемый метод позволяет понять, в каком структурном состоянии находится почва. "Именно структурное состояние почвы определяет возможность усвоения питательных элементов и воды растениями. В практике сельского хозяйства западных стран к физике почв относятся не менее ответственно, чем к ее химическому состоянию. В нашей же стране, к сожалению, плодородие пахотных угодий обычно связывают главным образом с ее агрохимическим состоянием", - уточнили в вузе.

Там отметили, что сложность внедрения методики связана с нехваткой агрофизиков в сельскохозяйственной сфере. "SFC был апробирован в рамках международного проекта SASCHA в окрестностях Тюмени. Было выбрано 10 ключевых участков с разной антропогенной нагрузкой, которые попарно сравнивались. Результаты исследования опубликованы в Journal of Plant Nutrition and Soil Science", - добавили в пресс-службе.