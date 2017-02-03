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Объем добычи нефти в ЯНАО вырос почти на треть в 2016 году

Новости Урала
3 февраля, 16:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, февраля. /ТАСС
На территории региона добыто более 26,8 млн тонн
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Объем добычи нефти на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вырос на 29,9% в 2016 году по сравнению с 2015 годом и составил более 26,8 млн тонн. Об этом сообщает пресс-службе губернатора региона.

"В 2016 году на территории Ямало-Ненецкого автономного округа добыто более 26,8 млн тонн нефти, что составляет 129,9% к показателям 2015 года. Также добыто более 509 млрд кубических метров природного газа и более 19,2 млн тонн конденсата", - говорится в сообщении.

Добыча нефти на территории ЯНАО в отчетном периоде осуществлялась 19 предприятиями на 62 месторождениях. "Основными нефтедобывающими предприятиями в округе остаются дочерние предприятия ПАО "Газпром нефть", ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Новатэк", - отметили в пресс-службе.

Добыча газа в регионе осуществлялась 33 предприятиями на 90 месторождениях.

Ранее сообщалось, что ПАО "Луйкойл" не планирует сокращать добычу нефти в ЯНАО. По словам президента компании Вагита Алекперова, в 2017 году "Лукойл" инвестирует в развитие еще двух месторождений на территории округа.

В октябре 2016 года "Лукойл" ввел в промышленную эксплуатацию Пякяхинское нефтегазоконденсатное месторождение в ЯНАО. В настоящее время на месторождении пробурено 107 скважин, включая 72 нефтяные и 31 газовую. Среднесуточная добыча из 36 скважин составляет более 3 тыс. тонн. Запасы Пякяхинского месторождения по категории С1+С2 российской классификации оцениваются в 86 млн т нефти и газового конденсата и 253 млрд куб. м газа.

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