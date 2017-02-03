Четверо человек пострадали в ДТП с такси на трассе Пермь - Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы в результате ДТП с такси, которое произошло в 14:00 (12:00 мск) на 223 км трассы Пермь - Екатеринбург. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

"В 14:00 (12:00 мск) на 223 км автодороги Пермь - Екатеринбург водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и допустил съезд проезжей части. На автомобиле имеется раскраска такси, государственные регистрационные знаки 159 региона. В результате ДТП пострадали 4 человека, водитель и три пассажира, они госпитализированы в центральную районную больницу города Ачит (Свердловская область) с травмами различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, водитель такси выехал из Троицка Челябинской области около 8:20 (06:20 мск) и направлялся в Пермь. "Также установлено, что стаж вождения мужчины составляет более 10 лет", - добавили в пресс-службе.