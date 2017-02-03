На Урале заключена под домашний арест глава села по делу о взятках

ЧЕЛЯБИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска заключил под домашний арест до 1 апреля главу Баландинского сельского поселения Красноармейского района Челябинской области, которая обвиняется в получении взяток на общую сумму в 220 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе суда.

"Центральный районный суд Челябинска вынес постановление об избрании в отношении главы Баландинского сельского поселения Веры Галицковой меры пресечения в виде домашнего ареста до 1 апреля 2017 года", - сказала ТАСС пресс-секретарь суда.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили главе села Баландино Красноармейского района Челябинской области обвинение в получении взяток на общую сумму в 220 тыс. рублей. По данным следствия, в 2016 году обвиняемая получила взятки от местных жителей за незаконное предоставление двух земельных участков. Расследование уголовного дела продолжается.