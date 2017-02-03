Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Урале заключена под домашний арест глава села по делу о взятках

Новости Урала
3 февраля, 18:48 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 3, февраля. /ТАСС
Следователи предъявили главе села Баландино Челябинской области обвинение в получении в общей сложности 220 тыс. рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска заключил под домашний арест до 1 апреля главу Баландинского сельского поселения Красноармейского района Челябинской области, которая обвиняется в получении взяток на общую сумму в 220 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе суда.

"Центральный районный суд Челябинска вынес постановление об избрании в отношении главы Баландинского сельского поселения Веры Галицковой меры пресечения в виде домашнего ареста до 1 апреля 2017 года", - сказала ТАСС пресс-секретарь суда.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили главе села Баландино Красноармейского района Челябинской области обвинение в получении взяток на общую сумму в 220 тыс. рублей. По данным следствия, в 2016 году обвиняемая получила взятки от местных жителей за незаконное предоставление двух земельных участков. Расследование уголовного дела продолжается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
7
Библиотека им. Белинского за 10 лет направила около 300 млн рублей на модернизацию
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области
2
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
3
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
4
Что делать, если пропал человек
5
Лукашенко поручил отозвать белорусских специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС
6
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
7
НАТО опровергла сообщения о разговоре Столтенберга с российскими пранкерами
Темы дня
Реклама