Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Екатеринбурга собрал коллекцию Красных книг различных стран мира

Новости Урала
3 февраля, 18:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, февраля. /ТАСС
Последний новый экземпляр в коллекцию инвалид-колясочник Сергей Тюленев получил в подарок от русскоязычных жителей острова Реюньон в Индийском океане
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга Сергей Тюленев собрал коллекцию Красных книг различных стран мира, в которых рассказывается о редких животных. Последний новый экземпляр в коллекцию уралец получил в подарок от русскоязычных жителей острова Реюньон, расположенном в Индийском океане (Франция), сообщил ТАСС представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

"Мы вручили Сергею Тюленеву дипломатическую посылку - Красную книгу с острова Реюньон, которую прислала Ассоциация русскоязычных жителей острова. Сергей - инвалид-колясочник, он собирает издания Красных книг из разных стран", - сказал он.

В Представительстве МИД России в Екатеринбурге отметили, что ранее Тюленев обратился в Российское посольство в Софии (Болгария) с просьбой выслать экземпляр Красной книги Болгарии. "Дипломаты не отнеслись к этому письму формально, приобрели книгу и отправили в Екатеринбург. Мы передали ее Тюленеву, написали об этом. В результате об этом узнали наши соотечественники с острова Реюньон и прислали Красную книгу оттуда", - пояснили в ведомстве.

По словам уральского коллекционера, Красные книги для него - возможность по-новому увидеть мир. Собирать издания он начал еще в школе, сегодня в его коллекции сотни книг, многие из которых - библиографическая редкость. "У меня есть Красные книги почти всех республик Советского Союза, есть теперь книга из Болгарии, Канады, Германии. Шикарное, роскошное издание подарили с острова Реюньон, я даже не знал, что такой остров стоит посреди Индийского океана и там живут русские люди. Сейчас я написал и жду ответа из Чечни и Крыма", - отметил он.

Представитель МИД России в Екатеринбурге добавил, что в благодарность дипломаты готовят посылку для соотечественников с острова Реюньон. "Сейчас мы сами готовим небольшую посылку для Ассоциации русскоязычных жителей острова для того, чтобы рассказать им, как живет Урал. Я хочу подчеркнуть, что "русский мир" - он огромный. Это история о человеческой отзывчивости, о духовном единстве, родстве внутри "русского мира", - подчеркнул собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
7
Библиотека им. Белинского за 10 лет направила около 300 млн рублей на модернизацию
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области
2
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
3
СК пока не подтверждает обнаружение пропавшей в конце января Натальи Меламед
4
Что делать, если пропал человек
5
Лукашенко поручил отозвать белорусских специалистов из таможенных органов ЕврАзЭС
6
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
7
НАТО опровергла сообщения о разговоре Столтенберга с российскими пранкерами
Темы дня
Реклама