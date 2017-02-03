Житель Екатеринбурга собрал коллекцию Красных книг различных стран мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга Сергей Тюленев собрал коллекцию Красных книг различных стран мира, в которых рассказывается о редких животных. Последний новый экземпляр в коллекцию уралец получил в подарок от русскоязычных жителей острова Реюньон, расположенном в Индийском океане (Франция), сообщил ТАСС представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

"Мы вручили Сергею Тюленеву дипломатическую посылку - Красную книгу с острова Реюньон, которую прислала Ассоциация русскоязычных жителей острова. Сергей - инвалид-колясочник, он собирает издания Красных книг из разных стран", - сказал он.

В Представительстве МИД России в Екатеринбурге отметили, что ранее Тюленев обратился в Российское посольство в Софии (Болгария) с просьбой выслать экземпляр Красной книги Болгарии. "Дипломаты не отнеслись к этому письму формально, приобрели книгу и отправили в Екатеринбург. Мы передали ее Тюленеву, написали об этом. В результате об этом узнали наши соотечественники с острова Реюньон и прислали Красную книгу оттуда", - пояснили в ведомстве.

По словам уральского коллекционера, Красные книги для него - возможность по-новому увидеть мир. Собирать издания он начал еще в школе, сегодня в его коллекции сотни книг, многие из которых - библиографическая редкость. "У меня есть Красные книги почти всех республик Советского Союза, есть теперь книга из Болгарии, Канады, Германии. Шикарное, роскошное издание подарили с острова Реюньон, я даже не знал, что такой остров стоит посреди Индийского океана и там живут русские люди. Сейчас я написал и жду ответа из Чечни и Крыма", - отметил он.

Представитель МИД России в Екатеринбурге добавил, что в благодарность дипломаты готовят посылку для соотечественников с острова Реюньон. "Сейчас мы сами готовим небольшую посылку для Ассоциации русскоязычных жителей острова для того, чтобы рассказать им, как живет Урал. Я хочу подчеркнуть, что "русский мир" - он огромный. Это история о человеческой отзывчивости, о духовном единстве, родстве внутри "русского мира", - подчеркнул собеседник агентства.