Чудотворная икона из мужского монастыря Киева прибудет в Екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Представители Екатеринбургской епархии по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла привезут в субботу в Екатеринбург чудотворную икону - образ Пресвятой Богородицы "Призри на смирение" из Введенского мужского монастыря Киева. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.
"В Екатеринбург из Введенского мужского монастыря Киева прибудет чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Призри на смирение". Торжественная встреча святыни состоится в Храме-на-Крови, возглавит ее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл", - уточнили в пресс-службе.
По словам наместника монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме (монастырский комплекс, расположенный в Свердловской области) архимандрита Пимена (Адарченко), чудодейственный образ пробудет на Урале до конца февраля. "В Екатеринбургскую епархию он (образ) прибыл из Москвы. Отправится далее как благословит Святейший патриарх (патриарх Московский и всея Руси Кирилл)", - сказал священнослужитель.
По данным пресс-службы, образ Пресвятой Богородицы из мужского монастыря Киева является списком с чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. В главный храм Введенского мужского монастыря он был передан схимонахиней Феодорой в 1994 году, хранившей ее у себя в течение 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с младенцем отпечатался на стекле, прикрывавшем икону и не соприкасавшемся с ней.
"Киевские ученые, проведя всестороннее исследование, пришли к выводу, что изображение на стекле является нерукотворным, и в то же время не смогли дать научного объяснения совершившемуся чуду. Свидетельством благодатной помощи людям и исцеления недужных, обращавшихся к ней с молитвами, стали многочисленные украшения иконы", - добавили в пресс-службе.