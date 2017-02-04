Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чудотворная икона из мужского монастыря Киева прибудет в Екатеринбург

Новости Урала
4 февраля, 7:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, февраля. /ТАСС
Образ пробудет на Урале до конца февраля
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Представители Екатеринбургской епархии по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла привезут в субботу в Екатеринбург чудотворную икону - образ Пресвятой Богородицы "Призри на смирение" из Введенского мужского монастыря Киева. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

"В Екатеринбург из Введенского мужского монастыря Киева прибудет чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Призри на смирение". Торжественная встреча святыни состоится в Храме-на-Крови, возглавит ее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл", - уточнили в пресс-службе.

По словам наместника монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме (монастырский комплекс, расположенный в Свердловской области) архимандрита Пимена (Адарченко), чудодейственный образ пробудет на Урале до конца февраля. "В Екатеринбургскую епархию он (образ) прибыл из Москвы. Отправится далее как благословит Святейший патриарх (патриарх Московский и всея Руси Кирилл)", - сказал священнослужитель.

По данным пресс-службы, образ Пресвятой Богородицы из мужского монастыря Киева является списком с чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. В главный храм Введенского мужского монастыря он был передан схимонахиней Феодорой в 1994 году, хранившей ее у себя в течение 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с младенцем отпечатался на стекле, прикрывавшем икону и не соприкасавшемся с ней.

"Киевские ученые, проведя всестороннее исследование, пришли к выводу, что изображение на стекле является нерукотворным, и в то же время не смогли дать научного объяснения совершившемуся чуду. Свидетельством благодатной помощи людям и исцеления недужных, обращавшихся к ней с молитвами, стали многочисленные украшения иконы", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
7
Библиотека им. Белинского за 10 лет направила около 300 млн рублей на модернизацию
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Россия: времена года
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
При взрыве автомобиля в Луганске погиб глава народной милиции ЛНР
2
Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко
3
Скончался Георгий Тараторкин
4
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
5
Биография Георгия Тараторкина
6
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама