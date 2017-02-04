Три человека погибли при пожаре в дачном доме в ХМАО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек, в том числе двух детей, при пожаре в дачном доме в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Утром 4 февраля в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по ХМАО - Югре поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара на территории садового некоммерческого товарищества "Север" обнаружены тела 40-летней женщины и двух малолетних детей, 2005 и 2011 года рождения. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки", - сказали в пресс-службе.
По предварительным данным, пожар произошел в результате нарушений правил эксплуатации печи, находившейся в дачном доме. Для установления причины пожара и причины смерти погибших будут проведены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в управлении.