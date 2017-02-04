Энергетики проработают вопрос возобновления электроснабжения фазаньей фермы на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Свердловские энергетики проработают варианты возобновления электроснабжения единственной на Урале фермы по разведению фазанов. Юридический спор хозяйствующих субъектов возник в конце января, в результате чего уникальное для Урала предприятие было обесточено, сообщили ТАСС в пресс службе Свердловского филиала компании "Энергосбыт Плюс".

"Учитывая, что заложниками непростых человеческих решений стали более нескольких тысяч перепелок и фазанов, энергетики Свердловского филиала "Энергосбыт Плюс" готовы принять фермера Дмитрия Панова со всеми документами в офисе компании и проработать вопросы обеспечения электроснабжением уникальной фазаньей фермы на Урале. Но для этого важно иметь законным образом оформленное технологическое присоединение к сети", - пояснили в пресс-службе компании.

По словам главы крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрия Панова, раньше электричество подавалось в его хозяйство через расположенный неподалеку загородный клуб "Стрелецкий двор". Отдельного договора с электросетевой компанией у него не было. "После подачи заявления на раздельное пользование электроэнергией представители загородного клуба неожиданно отключили электричество, и нам пришлось перейти на электрогенераторы. Но их мощности не хватало, чтобы отопить все помещения, и в результате в инкубаторах погибли 3,2 тыс. перепелиных яиц", - сказал он.

Фермер добавил, что ему придется закрыть предприятие, если проблема с электричеством не решится в ближайшие две недели. "Мне придется забить все поголовье фазанов, а это около 2 тыс. птиц. Скоро они начнут откладывать яйца, но без работающего инкубатора это бессмысленно. Яйца фазанов замерзнут, как и яйца перепелов", - пояснил фермер.

Реакция оппонентов

В загородном клубе "Стрелецкий двор" корр. ТАСС заверили, что руководствовались законом, когда отключали ферму Панова от электроэнергии. "У нас нет никаких договорных отношений с этим фермерским хозяйством, а поставлять электричество незаконно мы не имеем права. Если у Панова убьет током работника, то отвечать придется мне как незаконному поставщику", - рассказал корреспонденту ТАСС руководитель загородного клуба "Стрелецкий двор" Владислав Стенька.

Он также добавил, что электричество фермеру отключили после смены собственника загородного клуба. "Раньше "Стрелецкий клуб" принадлежал ЗАО "Промтовары", эта организация вошла в положение человека, дала ему время на оформление прямого договора с электросетевой компанией. Сейчас загородным клубом владеет компания "Остров". Без прямого договора с энергетиками продавать энергию Панову мы просто не имеем права", - пояснил Стенька.

Уникальная ферма

Ранее ТАСС сообщал, что в конце прошлого года на Урале открыли фазанью ферму в 20 км от Екатеринбурга, там на территории 2 га удалось вывести более 5 тыс. птиц. Помимо фазанов, фермер разводил перепелов и цесарок. По словам Панова, в создание крестьянско-фермерского хозяйства вложено около 10 млн рублей. Подобные хозяйства есть в Москве, Липецке и Тверской области.