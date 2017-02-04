Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту загрязнения атмосферы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

"Отдел дознания управления МВД России по городу Челябинску возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы)", - пояснили в полиции.

Там добавили, что материалы, связанные с нарушениями правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, были собраны во время оперативно-профилактического мероприятия "Уголь", которое проходит в регионе с 3 по 12 февраля.

Кроме того, по поручению прокурора Челябинской области сотрудниками полиции города совместно с Челябинской природоохранной прокуратурой и специалистами контрольно- надзорных органов проведены внеплановые выездные проверки того, как промышленные предприятия соблюдают законодательство в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Ранее сообщалось, что Челябинская природоохранная прокуратура зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Челябинска. Материалы проверок также переданы следователям. Согласно полученным данным, с 13 по 31 января этого года в разных районах Челябинска зафиксировано превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода - в 5 раз, фенола - в 3 раза.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.