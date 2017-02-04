"Ельцин Центр" провел первую автобусную экскурсию по "ельцинским" местам в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Президентский центр имени Б. Н. Ельцина провел первую автобусную экскурсию по памятным местам, связанным с именем первого президента России Бориса Ельцина в его родном городе - Екатеринбурге. Экскурсия дала возможность горожанам взглянуть на уральский мегаполис по-новому, познакомиться с "необычной историей обычных и привычных городских мест и зданий", сообщила экскурсовод музея "Ельцин Центра" Александра Лопата.

"Сегодня "Ельцин Центр" впервые пригласил горожан, журналистов посетить увлекательную автобусную экскурсию "Екатеринбург - родной город Бориса Ельцина" длительностью полтора часа. Во время путешествия по центру города экскурсанты увидели, насколько тесно связаны история Екатеринбурга и жизнь первого президента России", - сказала экскурсовод.

Родной город

Борис Ельцин жил и работал в Свердловске с 1949 по 1985 годы. В 1949 году он поступил в Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова на строительный факультет. "Не многие знают, что 1952 году Борис Николаевич был отчислен из института по болезни, его восстановили в сентябре того же года на третий курс, поэтому в институте он проучился шесть лет", - рассказала Лопата.

До того, как в 1968 году Ельцин возглавил отдел строительства Свердловского обкома КПСС, он руководил Свердловским домостроительным комбинатом. "Под руководством Ельцина комбинат бил все возможные рекорды. Например, в Свердловске за пять дней был возведен пятиэтажный панельный дом по адресу ул. Самолетная, 7. В те времена комбинат сдавал за месяц по пять - шесть жилых домов", - отметила экскурсовод.

Особенно Ельцин поддерживал учреждения культуры. "Борис Николаевич очень любил театры, на билеты в театр он тратил всю свою студенческую стипендию, - подчеркнула Лопата. - Ельцин помогал актерам, участвовал в закладке первого камня будущего Театра драмы, он ускорил ремонт Театра оперы и балета, при нем создаются новые павильоны Свердловской киностудии, строится Дом кино".

Горожан больше всего интересовали "личные" адреса Ельцина. В ходе экскурсии сотрудник музея назвала как минимум шесть адресов, где в разные годы жил Ельцин и его семья. "Вы видите один из домов, где жили супруги Ельцины (ул. Воеводина, 4 - прим. ТАСС), здесь в 1971 году Борис Николаевич праздновал 40-летие. Переезжая сюда, они с Наиной Иосифовной взяли с собой много книг и стиральную машинку, дома не хватало стульев. Зная об этом, друзья Бориса Николаевича - его однокурсники, подарили ему на день рождения 12 стульев, в одном из которых спрятали клад".

Ранее ТАСС сообщал о том, что летом "Ельцин Центр" запустит пешие экскурсии по "ельцинским" местам в Екатеринбурге. "Маршрут пешей экскурсии сейчас разрабатывается, длиться она будет примерно 1,5-2 часа. Автобусные экскурсии теперь планируется проводить каждую субботу", - уточнили в музее.