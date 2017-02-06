Семь человек отравились в "Студии суши" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Семь посетителей заведения общественного питания "Студия суши" отравились в Екатеринбурге: деятельность заведения приостановлена с 4 февраля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"С 1 по 5 февраля за медпомощью обратились 7 клиентов заведения общественного питания "Студия суши" с острой кишечной инфекцией, детей среди них нет. В числе заболевших - один сотрудник службы доставки. Все пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу №40", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, в адрес руководителя ООО "Фудтайм" (владеет "Студией суши" - прим. ТАСС) выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

"Назначено проведение текущей и заключительной дезинфекции в помещениях "Студии суши". Было организовано медицинское наблюдение за контактными сотрудниками. Вручен протокол о временном запрете деятельности организации питания с 4 февраля. Расследование продолжается", - резюмировали в пресс-службе.

ТАСС пока не располагает комментариями представителей ООО "Фудтайм".