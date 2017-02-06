Автобус сбил насмерть мужчину на трассе Екатеринбург - Челябинск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Пассажирский автобус, ехавший из Екатеринбурга в Челябинск, сбил насмерть мужчину на трассе М-5 "Урал", сообщили корреспонденту ТАСС в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.
"В воскресенье, 5 февраля, в 23:30 (21:30 мск) на 187-м км трассы М-5"Урал" водитель автобуса KIA Granbird, мужчина 1971 года рождения, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Челябинска, допустил наезд на пешехода, шедшего по краю проезжей части дороги по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП мужчина 1993 года рождения скончался на месте. В салоне автобуса находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал", - уточнили в отделении пропаганды.
Там отметили, что стаж водителя автобуса - 23 года.