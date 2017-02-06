Более 100 школ и 20 детских садов закрыты в Зауралье на карантин по гриппу и ОРВИ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Свыше 100 школ и 20 дошкольных образовательных учреждений закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в Курганской области, сообщило в понедельник региональное управление Роспотребнадзора.
«На прошедшей неделе полностью закрыты 55 школ в Кургане, 17 школ в Шадринске, а также 32 школы в 17 районах Курганской области, частично закрыты 135 классов в 42 школах 19 районов области. Кроме того, полностью закрыты 20 дошкольных образовательных учреждений», — уточняется в сообщении.
За пятую неделю 2017 года в Курганской области зарегистрировано более 14 тыс. случаев ОРВИ, 32 случая гриппа типа, А (H3N2) и один случай гриппа типа В. Во всех возрастных группах заболеваемость эпидемическая. «В 15 муниципальных районах и городских округах зарегистрировано превышение порогового уровня заболеваемости по всему населению более чем на 20%", — отмечается в сообщении ведомства.
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