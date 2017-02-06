Один человек погиб и почти 40 эвакуированы в результате пожара в Тюмени

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб и 37 эвакуированы в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Тюмени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В 11:05 по местному времени (09:11 мск) поступило сообщение о пожаре на седьмом этаже восьмиэтажного дома. Пожарно-спасательными подразделениями было спасено 11 человек, эвакуировано 37 человек, в том числе два ребенка", - сказали в ведомстве, добавив, что при пожаре погиб один человек.
По данным ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В тушении было задействовано 12 единиц техники, 27 человек личного состава, работало четыре звена газодымозащитной службы.