Один человек погиб и почти 40 эвакуированы в результате пожара в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб и 37 эвакуированы в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Тюмени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 11:05 по местному времени (09:11 мск) поступило сообщение о пожаре на седьмом этаже восьмиэтажного дома. Пожарно-спасательными подразделениями было спасено 11 человек, эвакуировано 37 человек, в том числе два ребенка", - сказали в ведомстве, добавив, что при пожаре погиб один человек.

По данным ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В тушении было задействовано 12 единиц техники, 27 человек личного состава, работало четыре звена газодымозащитной службы.