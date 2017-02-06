В ХМАО разработают документ для помощи людям с ментальными расстройствами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разработают концепцию для комплексной помощи людям с расстройствами аутического спектра и их семей. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

В Ханты-Мансийске прошло заседание членов межведомственной рабочей группы по разработке проекта концепции развития комплексной помощи несовершеннолетним с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

"По словам директора окружного департамента общественных и внешних связей Елены Шумаковой, это будет комплексный документ, который наладит межведомственное взаимодействие, а также сформулирует маршрут комплексного сопровождения ребенка от рождения и до взрослых лет - выявление, лечение, получение образовательных услуг, профессии, освоение жизненных навыков самостоятельной жизнедеятельности, организация занятости", - говорится в сообщении.

Также Шумакова отметила, что данный документ будет первым в своем роде. "До сегодняшнего дня такого комплексного документа у нас не было, каждое ведомство работало по своим стандартам, что порождало определенное недовольство родительской общественности. Мы понимаем, что когда каждое ведомство занимается только своим кусочком работы, то получается, что у семи нянек дитя без глаза. Поэтому этот документ необходим", - добавила она.

Работа над проектом уже началась, сейчас этим занимается специально созданный экспертный совет, в состав которого вошли специалисты органов исполнительной власти округа, общественники и родители, а также представители профессионального сообщества. При подготовке концепции специалисты опирались на опыт передовых реабилитационных центров и на документ, разработанный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

К разработке детального плана в дальнейшем планируется привлечь родителей "особенных" детей, представителей негосударственного сектора и благотворительные организации. "Кроме того, мы определим перечень видов услуг по всем ведомствам, которые будут предоставляться детям. Также предусмотрена организация повышения квалификации, профессиональной подготовки, причем различных ведомств, чтобы они могли работать с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра", - отметила на мероприятии начальник управления социального обслуживания населения департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

На сегодняшний день, по официальным данным, в округе 179 людей имеют диагнозы "аутизм" или "расстройство аутистического спектра", однако, по оценкам федеральных экспертов, система выявления людей с таким заболеванием не выстроена, и эта цифра может резко отличаться от реальной.