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Экс-директор завода в Зауралье оштрафован за невыплату зарплаты

Новости Урала
6 февраля, 13:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, февраля. /ТАСС
Суд установил, что гендиректор "Курганского завода нестандартного оборудования" не выплачивал заработную плату в полном объеме свыше двух месяцев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Суд в Кургане приговорил бывшего генерального директора ООО "Курганский завод нестандартного оборудования" к штрафу в размере 300 тыс. рублей за невыплату заработной платы сотрудникам предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

"Бывший генеральный директор ООО "Курганский завод нестандартного оборудования" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и выплата свыше двух месяцев заработной платы в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда из корыстной заинтересованности"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с октября 2014 года по май 2015 года бывший генеральный директор предприятия умышленно не выплачивал заработную плату в полном объеме свыше двух месяцев. Кроме того, он выплачивал зарплату, которая была ниже минимального размера оплаты труда 34 работникам завода.

"При этом, вопреки интересам работников, он дал распоряжение о перечислении денежных средств в общей сумме более 12,5 млн рублей во исполнение обязательств, возникших у предприятия перед обвиняемым. В результате в указанный период времени возникла задолженность по заработной плате перед работниками предприятия на сумму свыше 1,1 млн рублей", - отмечается в сообщении ведомства.

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