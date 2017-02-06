Чепиков организовал соревнования по лазерному биатлону в детдоме на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков организовал командные соревнования по лазерному биатлону для воспитанников детского социально-реабилитационного центра в селе Кочневское Свердловской области в рамках военно-патриотической игры "Русский солдат не знает границ".

Команды соревновались в стрельбе из положения стоя. Чепиков привез ребятам три лазерных винтовки и мишени. При попадании в цель мишень подсвечивается, при закрытии всех мишеней раздается звуковой сигнал. Лучшей в стрельбе оказалась команда девочек, воспитанниц детского социально-реабилитационного центра.

Кроме того, Чепиков провел для ребят лыжную тренировку. Вместе с биатлонистом воспитанники детского социально- реабилитационного центра прошли на лыжах порядка 10 км.

"Провели тренировку в Кочневском детском доме, круг прошли километров десять, самый большой. Покатались с горок, отработали ускорение. Получили удовольствие, правда, некоторые от нас отстали. Тем не менее, тренировка всем нам очень понравилась", - рассказал Чепиков корреспонденту ТАСС, добавив, что вновь приедет в гости к ребятам.

Воспитанник социально-реабилитационного центра Алексей Блинов отметил, что старался не отставать от олимпийского чемпиона. "Сегодня Сергей Владимирович показал попеременный шажный ход. Я старался за ним повторять. Тренировка полезная была!" - поделился впечатлениями Алексей.

Уральский региональный центр ТАСС не первый год оказывает помощь детскому социально-реабилитационному центру в селе Кочневское. В декабре 2016 года в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра приезжал четырехкратный чемпион мира по самбо, многократный чемпион России и Европы заслуженный мастер спорта России Альсим Черноскулов. Он провел для ребят мастер-класс по самбо и поздравил их с Новым годом.