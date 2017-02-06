Губернатор ЯНАО напишет единый госэкзамен по русскому языку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин примет участие в акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" и напишет экзамен по русскому языку. Об этом сегодня ТАСС сообщила пресс-секретарь главы региона Наталья Хлопунова.

"Завтра губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в Салехарде, как и другие родители, напишет пробный ЕГЭ по русскому языку, чтобы поддержать своего сына-выпускника", - сказала она.

По данным пресс-службы, у Дмитрия Кобылкина два высших образования - губернатор в 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности "горный инженер- геофизик", а в 2003 получил диплом Уральской академии государственной службы (Екатеринбург) факультета "государственное и муниципальное управление".

Рособрнадзор организует пробную сдачу ЕГЭ для родителей 7 февраля в 50 регионах страны. Это произойдет в рамках всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", которая призвана повысить информированность родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур.

По данным Рособрнадзора, родители смогут пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль, написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.