Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор ЯНАО напишет единый госэкзамен по русскому языку

Новости Урала
6 февраля, 14:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, февраля. /ТАСС
Дмитрий Кобылкин примет участие во всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Кобылкин

Дмитрий Кобылкин

© Правительство ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин примет участие в акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" и напишет экзамен по русскому языку. Об этом сегодня ТАСС сообщила пресс-секретарь главы региона Наталья Хлопунова.

"Завтра губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин в Салехарде, как и другие родители, напишет пробный ЕГЭ по русскому языку, чтобы поддержать своего сына-выпускника", - сказала она.

Смотрите также
Родители школьников смогут сдать пробные ЕГЭ в 50 регионах

По данным пресс-службы, у Дмитрия Кобылкина два высших образования - губернатор в 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности "горный инженер- геофизик", а в 2003 получил диплом Уральской академии государственной службы (Екатеринбург) факультета "государственное и муниципальное управление".

Рособрнадзор организует пробную сдачу ЕГЭ для родителей 7 февраля в 50 регионах страны. Это произойдет в рамках всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", которая призвана повысить информированность родителей выпускников об особенностях экзаменационных процедур.

По данным Рособрнадзора, родители смогут пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль, написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
7
Библиотека им. Белинского за 10 лет направила около 300 млн рублей на модернизацию
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
2
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
3
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
4
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
5
ФАС поддержала меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"
6
Путин назначил Решетникова и.о. главы Пермского края
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама