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Авторы самых кассовых российских фильмов выберут лучшие медиапроекты в Екатеринбурге

Новости Урала
6 февраля, 15:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, февраля. /ТАСС
Один из них будет реализован до 2018 года на базе Свердловской киностудии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Режиссеры, сценаристы и продюсеры таких фильмов как "28 панфиловцев", "Легенда № 17", "Горько", "Вий" и "Экипаж" выберут лучшие медиапроекты в Екатеринбурге в рамках форума кино и креативной экономики "Кинохакатон 2017". Об этом ТАСС сообщили в Свердловской киностудии, где 10 февраля стартует мероприятие.

"На "Кинохакатоне 2017" пройдут спич-сессии от Алексея Петрухина ("Училка", "Вий"), Николая Куликова ("Экипаж", "Легенда №17", "Горько"), Андрея Шальопы ("28 панфиловцев")", - сказала пресс-секретарь Свердловской киностудии Юлия Михайлова.

Собеседница агентства добавила, что после марафона питчингов эксперты вместе с популярными российскими киноблогерами (ведущими YouTube-каналов Cut The Crap, and Action, SokolOFF и Optimisster) выберут лучшие медиапроекты в пяти номинациях - полнометражное игровое кино, игровые сериалы, анимация, видеоигры, экспериментальные форматы.

"Особое внимание будет уделено фильмам и контенту, героями которых станут инженеры, сотрудники IT-сферы, современные рабочие, ученые и простые предприниматели, - уточнила Михайлова. - Один из представленных кинопроектов, который выберет специальное жюри из резидентов кластера и продюсеров Свердловской киностудии, будет реализован до 2018 года на базе киностудии".

"Кинохакатон" - ежегодный форум молодых кинематографистов, проходящий в Екатеринбурге с 2013 года. В фестивале принимают участие представители различных регионов России и зарубежья. Помимо питчингов, программа форума включает в себя просмотры, лекции и мастер-классы. Главной темой обсуждения этого года станет "Будущее рынка кино и контента: прогноз на 5 лет".

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