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В Ирбите частично обрушился жилой дом

Новости Урала
6 февраля, 15:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, февраля. /ТАСС
Данные о пострадавших в полицию не поступали
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Жилой дом, построенный 117 лет назад, частично обрушился в городе Ирбите Свердловской области. Причиной обрушения могла стать ветхость дома и большая снеговая нагрузка, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

"Сообщение о чрезвычайном происшествии (ЧП) в жилом доме, построенном ориентировочно в 1900 году, на пульт дежурного территориального отделения ОВД поступило в 11:30 мск. В одноэтажном доме обрушился потолок и произошло частичное разрушение стены на площади 20 кв. м. В нем проживало две семьи из четырех человек, данные о пострадавших не поступали", - сказал он.

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Горелых добавил, что на место происшествия выехали полицейские, пожарные, оперативники регионального управления ФСБ и глава города Ирбита Геннадий Агафонов. "Сейчас людей расселяют из дома, который принадлежит администрации города. Причиной обрушения могла стать его ветхость и большая снеговая нагрузка. Начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - уточнил он.

По данным свердловской полиции, с 2016 года это уже третий случай обрушения старинных жилых домов в Ирбите. Так, в июле 2016 года в городе частично обрушился угол двухэтажного кирпичного жилого дома, построенного в XIX веке, во время ЧП никто не пострадал. Также в январе 2017 года обрушилась кровля нежилого двухэтажного дома 1887 года постройки, в результате происшествия также пострадавших не было.

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