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В ХМАО возбуждено дело по факту браконьерства более чем на 1,3 млн рублей

Новости Урала
6 февраля, 16:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, февраля. /ТАСС
По данным СМИ, в январе 2017 года в Кондинском районе неизвестные незаконно добыли шесть лосей, 15 соболей и одного медведя
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© Александр Колбасов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Прокурор Ханты Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) Евгений Ботвинкин взял на контроль расследование вызвавшего общественный резонанс дела о браконьерстве в Кондинском районе округа, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В СМИ были опубликованы сведения о том, что в январе 2017 года в Кондинском районе неустановленные лица незаконно добыли шесть лосей, 15 соболей и одного медведя. <…> Сумма ущерба, причинённого государству действиями браконьеров, предварительно оценивается более чем в 1,3 млн рублей", - уточнили в окружной прокуратуре.

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Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота с причинением крупного ущерба".

По данным начальника управления охотничьего надзора ХМАО Юрия Василенко, шкуры и части туш были изъяты у сторожа в охотничьей заимке. "На данный момент правоохранители имеют данные о злоумышленниках только со свидетельских показаний сторожа, которому охотники оставили добычу на время", - пояснил он.

Также в окружной прокуратуре пояснили, что в связи с широким общественным резонансом уголовное дело прокурором Кондинского района изъято из производства органа внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в территориальный отдел СУ СК России по ХМАО - Югре.

"Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин поручил надзирающему прокурору обеспечить надлежащее расследование уголовного дела и проведение по нему всего необходимого комплекса следственных и процессуальных действий в кратчайший срок", - резюмировали в надзорном ведомстве.

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