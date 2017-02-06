В ХМАО возбуждено дело по факту браконьерства более чем на 1,3 млн рублей

Дарите книги с любовью!Новости агентства 6 февраля, 17:29
Все на старт: в массовой гонке "Лыжня России" примут участие более 1,5 млн человекСпорт 6 февраля, 17:19
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в ЛондонеМеждународная панорама 6 февраля, 17:07
Олимпийский чемпион 2012 года борец Отарсултанов выступит на Кубке мира в ИранеСпорт 6 февраля, 17:05
ФАС одобрила ходатайство "Мегафона" о покупке доли в Mail.ru GroupЭкономика и бизнес 6 февраля, 16:58
ФСС: проблемы с обеспечением инвалидов колясками связаны с дефицитом бюджетаСоциальное страхование 6 февраля, 16:55
ФК "Динамо" подтвердил интерес к полузащитнику Мохаммеду РабиуСпорт 6 февраля, 16:54
Асад: страны Евросоюза сами изолировали себя от сирийского урегулированияМеждународная панорама 6 февраля, 16:47
Геркус: Шпинев и Кузьмичев не принимали участия в переговорах Миранчука с "Локомотивом"Спорт 6 февраля, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Прокурор Ханты Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югры) Евгений Ботвинкин взял на контроль расследование вызвавшего общественный резонанс дела о браконьерстве в Кондинском районе округа, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"В СМИ были опубликованы сведения о том, что в январе 2017 года в Кондинском районе неустановленные лица незаконно добыли шесть лосей, 15 соболей и одного медведя. <…> Сумма ущерба, причинённого государству действиями браконьеров, предварительно оценивается более чем в 1,3 млн рублей", - уточнили в окружной прокуратуре.
Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота с причинением крупного ущерба".
По данным начальника управления охотничьего надзора ХМАО Юрия Василенко, шкуры и части туш были изъяты у сторожа в охотничьей заимке. "На данный момент правоохранители имеют данные о злоумышленниках только со свидетельских показаний сторожа, которому охотники оставили добычу на время", - пояснил он.
Также в окружной прокуратуре пояснили, что в связи с широким общественным резонансом уголовное дело прокурором Кондинского района изъято из производства органа внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в территориальный отдел СУ СК России по ХМАО - Югре.
"Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин поручил надзирающему прокурору обеспечить надлежащее расследование уголовного дела и проведение по нему всего необходимого комплекса следственных и процессуальных действий в кратчайший срок", - резюмировали в надзорном ведомстве.