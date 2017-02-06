СК проведет проверку по факту гибели человека при пожаре в Тюмени

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Следователи проведут проверку по факту гибели человека при пожаре в многоквартирном жилом доме в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"В одной из квартир дома города Тюмени произошел пожар, в ходе тушения сотрудниками МЧС обнаружено тело 59-летнего мужчины. По данному факту следственными органами СК РФ по Тюменской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствие рассматривает малокалорийный источник огня, возможно, непотушенный окурок сигареты. "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинской экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пожарно-спасательными подразделениями было спасено 11 человек, эвакуировано 37 человек, в том числе два ребенка. В тушении пожара было задействовано 12 единиц техники, 27 человек личного состава, работало четыре звена газодымозащитной службы.