Источник: муфтий Челябинской и Курганской областей пострадал в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев пострадал в ДТП под Челябинском, он госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Вчера вечером в аварии пострадал муфтий Челябинской и Курганской областей. С ним все в порядке, но по совету врачей он до сих пор находится в больнице", - сказал собеседник агентства, отметив, что также пострадал водитель муфтия.

В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что авария произошла на выезде из Челябинска, где водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся со Skoda. "Водитель Toyota погиб на месте, еще трое человек получили травмы", - сказали в ведомстве.