Источник: муфтий Челябинской и Курганской областей пострадал в ДТП

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Источник: муфтий Челябинской и Курганской областей пострадал в ДТПНовости Урала 7 февраля, 9:34
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев пострадал в ДТП под Челябинском, он госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера вечером в аварии пострадал муфтий Челябинской и Курганской областей. С ним все в порядке, но по совету врачей он до сих пор находится в больнице", - сказал собеседник агентства, отметив, что также пострадал водитель муфтия.
В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что авария произошла на выезде из Челябинска, где водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся со Skoda. "Водитель Toyota погиб на месте, еще трое человек получили травмы", - сказали в ведомстве.