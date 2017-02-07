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Источник: муфтий Челябинской и Курганской областей пострадал в ДТП

Новости Урала
7 февраля, 9:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
По данным ГИБДД, авария произошла на выезде из Челябинска
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Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев

Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев

© Официальный сайт Правительства Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев пострадал в ДТП под Челябинском, он госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Вчера вечером в аварии пострадал муфтий Челябинской и Курганской областей. С ним все в порядке, но по совету врачей он до сих пор находится в больнице", - сказал собеседник агентства, отметив, что также пострадал водитель муфтия.

В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что авария произошла на выезде из Челябинска, где водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся со Skoda. "Водитель Toyota погиб на месте, еще трое человек получили травмы", - сказали в ведомстве.

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