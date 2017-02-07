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Один из фигурантов дела о покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга предстанет перед судом

Новости Урала
7 февраля, 10:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
Игорь Казаков обвиняется в пособничестве в покушении на убийство по найму, умышленном уничтожении чужого имущества и в незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Подозреваемый в покушении на убийство экс-главы полиции Екатеринбурга Бориса Тимониченко предстанет перед судом, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игоря Казакова, он обвиняется в пособничестве в покушении на убийство по найму и в умышленном уничтожении чужого имущества, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств. Роль Казакова в покушении на Тимониченко как пособника сводилась к обеспечению передвижения киллера Дудко к месту преступления", - отметили в надзорном ведомстве.

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По данным прокуратуры, покушение было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома Тимониченко. Дудко и Казаков прибыли к дому потерпевшего, чтобы исключить возможность образования следов на месте преступления, Дудко надел капроновые носки поверх обуви, после чего поднялся на 6 этаж, где дождался выхода потерпевшего из квартиры и выстрелил из пистолета в голову.

"После чего скрылся на машине под управлением Казакова. Однако довести преступление до конца они не смогли, поскольку пуля не задела жизненно важные органы потерпевшего и ему своевременно была оказана медицинская помощь", - уточнили в пресс-службе.

Также Казакова обвиняют в пособничестве в поджоге автомобиля и приобретении синтетических наркотиков в крупном размере. "Обвиняемый полностью признал свою вину, помогал расследованию преступлений и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство", - добавили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Тимониченко с мая 2003 занимал должность начальника УВД Екатеринбурга, с сентября 2007 года по март 2011 года был начальником УМВД по Курганской области. После этого занимал должность замдиректора свердловского филиала энергетической компании "Т Плюс" по безопасности и режиму.

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