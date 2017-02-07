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Тюменские производители поставили импортозамещающую продукцию на 19 млрд руб.

Новости Урала
7 февраля, 11:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
Поставки были сделаны за последние 1,5 года
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Тюменские производители поставили за последние 1,5 года импортозамещающую продукцию на сумму более 19 млрд рублей, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Наиболее масштабный блок касается развития нефтегазосервисного кластера.

"При прямой поддержке регионального правительства за последние 1,5 года только импортозамещающей продукции тюменскими производителями было поставлено на сумму более 19 млрд рублей. Всего же за этот период нефтегазовые компании приобрели продукции тюменских предприятий на сумму более 42 млрд рублей без учета услуг и строительных работ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что, в частности, "СибБурМаш" провел полный цикл работ по созданию технологического оборудования для крепления и освоения скважин после зарубки боковых стволов. "Ранее поставкой такого оборудования и оказанием необходимых услуг занимались только зарубежные компании. В рамках импортозамещения компанией заключено 56 контрактов", - уточнили там.

В Ишимском районе завершается строительство завода по глубокой переработке пшеницы "Аминосиб" производительностью 120 тыс. тонн в год, добавили в пресс-службе. Высоким экспортным потенциалом обладает и программная продукция тюменских инноваторов, продвигаемая через программу импортозамещения.

По данным властей, в регионе увеличилось число предприятий, участвующих в реализации 12 федеральных отраслевых планов импортозамещения. "По данным на январь текущего года, их уже 80 - в мае 2016 года было 57 производств, они реализуют 186 проектов, а ранее было 119. В портфеле региона также два очень крупных инвестпроекта в сфере производства принципиально новой для страны химической и фармацевтической продукции, которая является на 100% импортозамещающей, и еще десятки проектов малого и среднего бизнеса в разных сферах, нацеленные на выпуск конкретных видов импортозамещающей продукции", - подчеркнули в пресс-службе.

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