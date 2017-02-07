В Екатеринбурге пройдут ночные сборы юных инженеров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Ночные сборы юных инженеров пройдут в Екатеринбурге в рамках фестиваля технического творчества и современных технологий "Город ТехноТворчества", сообщила ТАСС руководитель фестиваля Резеда Рыбалко.
"Самым крупным событием фестиваля этого года станет образовательно-развлекательная "ТехноНочь", которая пройдет с 11 на 12 февраля в технопарке "Университетский". Тогда же состоится первый уральский хакатон Олимпиады национальной технологической инициативы (НТИ) и ночные сборы юных инженеров", - сказала Рыбалко.
Она отметила, что в ночных сборах примут участие старшеклассники и студенты (в возрасте от 14 до 18 лет), сборы состоят из технологических мастер-классов, семинаров от ведущих профессоров международного уровня, игр и квестов. "С 24:00 11 февраля до 07:00 12 февраля участники сборов познакомятся с приемами формирования инженерного мышления, основами радиоэлектроники, 3D-печати, пообщаются с экспертами", - пояснила Рыбалко.
"Наша задача - не знакомить ребят с конечными готовыми знаниями, а вместе с ними создавать новые технологии. Мы предлагаем им разобраться в тех вопросах, которые еще не имеют решений во взрослом научном мире - автономные транспортные системы (робоавтомобили и спутники), интеллектуальные энергетические системы, электронная инженерия "умный дом". Только так мы сможем подготовить инженеров нового типа", - отметила куратор проекта Галина Брусницына.
Фестиваль технического творчества и современных технологий "Город ТехноТворчества" - одно из мероприятий программы "Уральская инженерная школа", оно проводится в Свердловской области с 2014 года. В этом году фестиваль посвящен национальной технологической инициативе (НТИ) и пройдет в Екатеринбурге и городах области до 20 февраля. В обширной программе мероприятий бесплатно могут принять участие все желающие.