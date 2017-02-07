Дни Тюменской области пройдут в середине февраля в Совете Федерации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Дни Тюменской области пройдут с 13 по 15 февраля в Совете Федерации (СФ). Делегацию возглавит глава региона Владимир Якушев и председатель областной Думы Сергей Корепанов, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"В Совете Федерации пройдут дни Тюменской области. С участием представителей органов государственной власти Тюменской области состоятся расширенные заседания комитетов СФ", - говорится в сообщении.

В частности, по данным пресс-службы, 13 февраля состоится заседание комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на тему "Применение информационно-телекоммуникационных технологий и введение электронных форм документов в сфере здравоохранения" и комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему "Актуальные вопросы сбалансированности бюджетов субъектов РФ".

Во второй день работы делегации пройдет заседание комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему "Актуальные вопросы государственной жилищной политики и модернизации жилищно-коммунального комплекса в Тюменской области", комитета по экономической политике на тему "Формирование благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Тюменской области" и комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему "Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение рационального природопользования в Тюменской области".