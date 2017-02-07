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СК возбудил новые уголовные дела на воспитанника спецшколы в ХМАО за истязания и насилие

Новости Урала
7 февраля, 11:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
По версии следствия, воспитанник систематически подвергал избиению еще одного подростка, дважды обливал его ноги горячей водой из крана и вымогал деньги
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили два новых уголовных дела на воспитанника спецшколы в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО- Югры) за истязания и насилие, сообщили во вторник в пресс- службе Следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе расследования уголовного дела выявлены новые факты преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, он систематически подвергал избиению еще одного подростка, дважды обливал его ноги горячей водой из крана и вымогал деньги. По данному факту в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по аналогичным ст. 117 и 163 УК РФ. Помимо этого, в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ - по подозрению в совершении изнасилования одной из воспитанниц учреждения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по результатам проверки, проведенной по заявлению родителей одного из воспитанников "Специальной учебно-воспитательной школы № 2" следователи предъявили обвинение школьнику по статье "Истязание с применением пытки, совершенное в отношении несовершеннолетнего и вымогательство", он заключен под стражу.

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