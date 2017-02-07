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Производитель оборудования для нефтяников стал резидентом ТОР Краснотурьинск

Новости Урала
7 февраля, 11:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
Стоимость инвестиционного проекта составляет 109 млн рублей, производство займет площадь в размере 3 га и создаст около 100 рабочих мест
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Компания по производству оборудования для нефтяников "Сибэкс" стала резидентом индустриального парка "Богословский", который расположен в ТОР "Краснотурьинск", сообщили во вторник в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, управляющая компания).

"Компания "Сибэкс" подписала соглашение о ведении деятельности на территории индустриального парка "Богословский", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что "Сибэкс" внесен в единый реестр подрядчиков и поставщиков нефтегазового комплекса информационно-справочной системы "Нефтегазэнергоэксперт". Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 109 млн рублей. Производство займет площадь в размере 3 га, на нем будет создано около 100 постоянных рабочих мест. К строительству компания планирует приступить в конце 2017 года.

О моногороде

Впервые предложение о создании в Краснотурьинске ТОР было озвучено свердловским губернатором Евгением Куйвашевым на совещании с премьер-министром РФ в июле 2015 года, заявка в Минэкономразвития России была направлена в сентябре прошлого года.

Статус ТОР город получил 19 сентября 2016 года, благодаря чему здесь планируется создать более 2 тыс. новых рабочих мест. В моногороде реализуется проект по созданию индустриального парка "Богословский". Запланированный объем инвестиций в проект до 2020 года - 12 млрд рублей, на данный момент план выполнен на треть - на 4,5 млрд рублей.

Сейчас резидентами "Богословского" являются семь предприятий, которые начнут застройку на территории парка в 2017 году. Первым якорным резидентом индустриального парка является компания "Эпсилон" (входит в ГК "Энергия"), которая будет производить в моногороде элементы каркаса для самолетов компании "Сухой". Вторым якорным резидентом стала компания "Инферком-Урал", она планирует запустить завод по переработке и обогащению марганцевой руды.

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