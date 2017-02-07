Два человека погибли в ДТП с участием грузовика в Тюменской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП с участием грузовика на 81-м километре автодороги Тюмень - Нижняя Тавда. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. По данным ведомства, причиной ЧП стало несоблюдение очередности проезда перекрестка.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda 6 двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество грузовику "ЗИЛ 131", ехавшему по главной. В результате аварии 47-летняя пассажирка иномарки от полученных травм погибла на месте происшествия, еще одна, находившаяся в автомобиле, 25-летняя девушка скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что перелом ребра и ушиб плеча получил 55-летний водитель грузовика, который съехал в кювет и перевернулся, 53-летний водитель иномарки не пострадал.