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СК возбудил дело в отношении воспитательницы, ударившей ребенка в ХМАО

Новости Урала
7 февраля, 13:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
По версии следствия, женщина в связи с непослушанием девочки ударила ее по спине тапком
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, ударившей девочку в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югре), сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 24 октября 2016 года во время организации дневного сна воспитательница в связи с непослушанием девочки ударила ее по спине тапком и высказала в адрес девочки нецензурную брань. Родители заметили у дочери кровоподтек в области спины и, выяснив у ребенка, что произошло, обратились с заявлением в правоохранительные органы", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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