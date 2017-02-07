СК возбудил дело в отношении воспитательницы, ударившей ребенка в ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского сада, ударившей девочку в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югре), сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 24 октября 2016 года во время организации дневного сна воспитательница в связи с непослушанием девочки ударила ее по спине тапком и высказала в адрес девочки нецензурную брань. Родители заметили у дочери кровоподтек в области спины и, выяснив у ребенка, что произошло, обратились с заявлением в правоохранительные органы", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.