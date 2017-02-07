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Марки с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой появились на почте в Екатеринбурге

Новости Урала
7 февраля, 14:02 UTC+3
Новый почтовый блок погасили штемпелем с надписью «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» и указанием места и даты проведения специального гашения
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Почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира 2018 года по футболу волка Забиваки во время церемонии гашения в рамках филателистической программы 2018 FIFA World Cup Russia
Почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира 2018 года по футболу волка Забиваки во время церемонии гашения в рамках филателистической программы 2018 FIFA World Cup Russia
Почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира 2018 года по футболу волка Забиваки во время церемонии гашения в рамках филателистической программы 2018 FIFA World Cup Russia
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
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Почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира 2018 года по футболу волка Забиваки во время церемонии гашения в рамках филателистической программы 2018 FIFA World Cup Russia
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС

Гашение специальной почтовой марки, посвященной чемпионату мира по футболу 2018 года в России состоялось во вторник в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой службы (УФПС) Свердловской области.

30 января Спорт
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Почтовый блок, содержащий марку номиналом 100 руб., изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступил в продажу во все почтамты Свердловской области.

Как сообщила руководитель направления по корпоративным коммуникациям Анна Первушина, за первый час работы было продано 150 блоков.

Новый почтовый блок погасили штемпелем с надписью «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» и указанием места и даты проведения специального гашения. 

Кампания по выбору официального талисмана ЧМ-2018 стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов, затем специальное жюри отобрало трех финалистов - волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого был объявлен победитель, - им стал волк по имени Забивака.

О том, как проходила церемония гашения марки - в фотогалерее ТАСС.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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