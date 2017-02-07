Марки с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой появились на почте в Екатеринбурге

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Гашение специальной почтовой марки, посвященной чемпионату мира по футболу 2018 года в России состоялось во вторник в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой службы (УФПС) Свердловской области.
Почтовый блок, содержащий марку номиналом 100 руб., изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступил в продажу во все почтамты Свердловской области.
Как сообщила руководитель направления по корпоративным коммуникациям Анна Первушина, за первый час работы было продано 150 блоков.
Новый почтовый блок погасили штемпелем с надписью «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» и указанием места и даты проведения специального гашения.
Кампания по выбору официального талисмана ЧМ-2018 стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов, затем специальное жюри отобрало трех финалистов - волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого был объявлен победитель, - им стал волк по имени Забивака.
О том, как проходила церемония гашения марки - в фотогалерее ТАСС.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018